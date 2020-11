esclusiva Colomba: "Juve, i problemi sono anche a centrocampo. Bologna, bravo Soriano"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Franco Colomba che parlando della Juventus ha detto dall'alto della sua esperienza: "Essere dipendenti da CR7 non è una novità. Ma direi che sta mancando un po' l'insieme degli altri giocatori. Quando Dybala non fa cambio di passo, a centrocampo ci sono incertezze. Anni fa c'erano Marchsio, Pogba e Vidal.. ma anche Pjanic. Ora al di là di CR7 manca qualcosa. Il centrocampo è l'anima della squadra sostiene l'attacco e filtra per la difesa, rallenta e accelera a seconda dei momenti. E' anche quello il problema".

Per la Lazio è dura reggere l'impegno campionato Champions?

"A turno toccherà a tutti, ora ci sono troppe partite ravvicinate. Sarà difficile vedere continuità di rendimento specie per chi non ha una rosa adeguata".

IE il 'suo' Bologna dove potrà arrivare?

"Ha sempre giocato bene, manca quel centravanti in grado di trasformare in gol la mole di azioni. C'è comunque Soriano che segna ed è nel giro azzurro, è un centrocampista-attaccante, è uno di quei giocatori che fanno la fortuna di un allenatore. Marcano il regista avversario e poi si buttano nello spazio... E poi il Bologna finalmente non ha preso gol. Può piazzarsi a ridosso della zona coppe e poi dopo il mercato di gennaio chissà..."

L'Inter come va giudicata? Sarà il prossimo avversario del Bologna...

"Può vincere con chiunque e incappare in una giornata no, il Bologna deve giocarsela. Tutte quante comunque tentennano in chiave scudetto. Il Milan ha mostrato invece una continuità che parte dal campionato scorso e se non ha crolli improvvisi... Finora è stata la migliore".