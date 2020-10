ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Napoli ora lotta per il titolo. Inter, Vidal deve ritrovare la fame alla Conte"

esclusiva Colomba: "Napoli ora lotta per il titolo. Inter, Vidal deve ritrovare la fame alla Conte"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Franco Colomba con cui abbiamo analizzato il mercato delle big e non solo: "Il Napoli - dice - con Bakayoko e Osimhen ha dato una bella scossa al centrocampo e all'attacco. E' una squadra più solida, peraltro Koulibaly è rimasto. Si è potenziata e la vedo in lotta anche per lo scudetto".

E l'Inter?

"Vuol vincere subito. Vidal però ancora deve ritrovare la fame alla Conte, ma la squadra comunque ha tutto per primeggiare".

Chiesa alla Juve come le sembra?

"E' un affare in funzione di Ronaldo. Chiesa è un uomo assist, dall'esterno mette palle importanti. Può giocare a tutta fascia, nei tre attaccanti e nel 4-2-3-1. Pirlo ha trovato un giocatore molto utile. Un colpo così di spessore significa che c'è un'idea ben precisa sul modo in cui sfruttarlo".

Il Milan come lo giudica?

"Quest'anno forse non potrà lottare per lo scudetto, ha alcune problematiche di organico, però può provarci. Pioli conosce l'ambiente e si guadagnato la stima di tutti. E' maturo e ha sempre fatto un buon lavoro: confermarsi sempre non è facile ma al Milan ha fatto vedere di essere un ottimo tecnico".

Il mercato del Bologna come le è sembrato?

"E 'stato un mercato non di grido ma d'altra parte il Bologna l'anno scorso senza il lockdown avrebbe chiuso in una posizione migliore. E in fondo buona parte del mercato il Bologna lo aveva fatto l'anno scorso con Svanberg, Dominguez, Skov Olsen. E' chiaro che l'attaccante principe è sfuggito all'ultimo momento e dispiace perchè perdere una gara come quella di domenica scorsa con tante occasioni da gol non trasformate ti lascia amarezza. Supryaga è sfuggito, avevano puntato su un giocatore che per loro sfortuna e fortuna sua ha trovato la Champions..."