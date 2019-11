ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Sinisa, sei speciale. Il Bologna ora crescerà"

© foto di Federico De Luca

"Sinisa è un eroe". Mihajlovic non vorrebbe esser chiamato così ma in effetti in questa definizione non ci sarebbe niente di esagerato visto quel che ha passato in questi mesi. Lo sostiene anche Franco Colomba, grande ex bolognese. "In conferenza ha detto cose giuste e sensate. Ha affrontato il suo problema - dice Colomba a TMW - col piglio della persona speciale. Il calcio gli ha riconosciuto i meriti, perchè non si tratta di niente di normale. Il mondo del pallone si stringe sempre intorno a chi è in difficoltà e Sinisa in particolare ha avuto giustamente l'affetto di tutti. Lui rifiuta la definizione di eroe ma lo è davvero".

Mihajlovic si è detto del tutto insoddisfatto della squadra...

"Il gruppo ha cercato di proseguire il suo percorso poi nell'arco di un campionato ci sono anche delle flessioni fisiche o legate alle assenze. Adesso col rientro di qualche giocatore la squadra può riprendere il suo cammino. Mihajlovic è fiducioso e c'è da crederci".

Lo stesso Mihajlovic ha parlato anche dell'ipotesi Ibra. che idea si è fatto?

"E' una suggestione che a Bologna ha colpito molto. Ibra è un professionista oltre che un amico di Sinisa. Non so come andrà a finire, valuterà le offerte e deciderà. Sarebbe una bella iniezione di entusiasmo per chiunque lo prenda".

Domenica intanto si gioca Napoli-Bologna. Sensazioni?

"Dopo la gara di Champions, la squadra di Ancelotti ha ritrovato fiducia in se stessa. E davanti al proprio pubblico cercherà di riconquistare la gente. Il Bologna dovrà dar fondo a tutte le sue energie fisiche e mentali. Ritrovando la compattezza dei primi mesi può andare a giocarsela".