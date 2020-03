esclusiva Colombo: "Boban e Maldini hanno ragione. Serve una società snella"

Angelo Colombo, ex milanista (con i rossoneri vinse tra le altre scudetto, due Coppe Campioni e una Intercontinentale) dice la sua a proposito del caos societario che si sta respirando all'interno del club. "Il comportamento di Boban e Maldini è giusto - dice a Tuttomercatoweb.com - sono persone concrete, che hanno vissuto il campo. E da dirigenti sono gli unici che ci mettono la faccia, sono sempre a disposizione e vicini ai giocatori. E purtroppo sono gli unici due ad essere criticati. Più di così che cosa si vuole da loro due? Il presidente non dice niente? Boban e Maldini dicono cose giuste, bisogna essere chiari per il presente e per il futuro".

Stando così le cose Boban e Maldini farebbero bene a dire addio?

"Questo non lo so. Servirebbe un chiarimento con la proprietà, parlarsi. Il Milan comunque oggi non è una società snella come con Berlusconi e Galliani"

C'è pero la questione del tecnico a creare polemiche tra le due anime del club....

"Non è una cosa normale perchè in questo modo, contattando un altro allenatore, si generano problemi anzichè dare serenità. Ripeto, il Milan con Berlusconi era una società snella, trasparente, cristallina".

Su Rangnick comunque che idea si è fatto?

"Potrebbe andar bene così come può essere il nome sbagliato. In questo momento potrebbe venire anche Guardiola ma con una società così non andrebbe bene. Prima bisogna parlarsi e poi si buttano giù le strategie. Il Milan non merita questo, dovrebbe stare dov'è adesso la Lazio".