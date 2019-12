ESCLUSIVA TMW - Colonnese: “Lazio perfetta. Inter da scudetto con Vidal”

Ciccio Colonnese ha parlato a TMW di vari temi a partire dalla Lazio che ha conquistato la Supercoppa: “trofeo meritato, squadra e modulo, perfetti. Complimenti a Inzaghi, Tare, Lotito, Peruzzi. A tutti. Gioca un calcio

totale, con elementi capaci nell’uno contro uno, una difesa moderna. Può giocarsi an ne il campionato. È uscita dall’Europa League è questo forse è un bene perché probabilmente non ha tutte queste rotazioni anche se chi entra fa bene. La Juve l’avevo già vista in difficoltà con l’atletico Madrid, specialmente a metà campo dove non ha velocità di base. Mancano per io gioco di Sarri giocatori col cambio di passo. In difesa prende troppi gol, sottratto se vuoi vincere qualcosa. È una squadra moto offensiva anche per le caratteristiche dei giocatori ed è difficile trovare gli equilibri”

Poi sull’Inter: “Quando scegli un allenatore e c’è una programmazione seria i risultati arrivano. È stato cambiato tutto, data fiducia a Conte. Nel calcio di oggi bisogna lavorare e lasciare tutto sul campo. Molti meriti del primo posto sono suoi. Da Lukaku ci si aspettava quel che stava facendo, Lautaro è la grande difesa, giocatore di valore, forte e che sa far tutto. Vidal? Se sta bene ed è quello dei tempi della Juve è perfetto. E l’Inter diventa ancor più da scudetto”

