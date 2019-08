Paolo Condò editorialista di Sky e firma de La Gazzetta dello Sport ha parlato oggi al microfono di TMW a La Versiliana a Forte dei Marmi. "Sarà un campionato più divertente e combattuto - ha detto - la Juve è la favorita ma Inter e Napoli potranno durare parecchio e a primavera ci chiederemo ancora chi vince. Quella di Sarri è la scommessa della stagione perchè di solito si prende un nuovo allenatore dopo una serie di sconfitte, prenderlo dopo tante vittorie è indice della stima per Sarri ma al tempo stesso non mancherà la pressione nei suoi confronti. Conte? Porta un 10-20% in più ai suoi giocatori: l'Inter sarà una squadra che avrà dunque un aumento di rendimento. Napoli-Icardi? Milik è ottimo ma l'argentino è meglio e la squadra farebbe un grosso salto in avanti. Se arriva anche James con Icardi, c'è davvero una candidata allo scudetto, se ne arriva uno solo è comunque forte. Il Milan? E' stato preso un grande allenatore come Giampaolo che però ha bisogno di tempo. Lui semina e ti fa giocare la squadra. Non so come funzioni Piatek con un tecnico del genere, ma aspetto una decina di gare per esprimere un parere"

