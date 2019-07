ESCLUSIVA TMW - Croce: "Sarri rivitalizzerà Douglas Costa e Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce da due stagioni alla Cremonese, Daniele Croce è ora a Coverciano per il ritiro dei calciatori senza contratto. E sul suo futuro dice a TMW: "Sono qui per prendere il patentino di Uefa B e poi vedrò e prenderò una decisione sul da farsi".

Incuriosito da Sarri alla Juve? Lei lo ha avuto per tanti anni a Empoli…

"Sì, è un allenatore fortissimo per una squadra fortissima. Adesso vediamo, se funziona tutto ci si divertirà a vedere la Juve e risultati ottimi. Ci vorrà tempo per far capire le sue idee perché la squadra arriva da una gestione diversa"

Quali saranno i problemi principali per i giocatori a livello tattico

"Gli unici problemi possono esserci proprio a livello tattivo perché avevano concetti diversi. Devono prendere l'abitudine a fare qualcosa di nuovo. I giocatori comunque sono di qualità e quindi si troveranno bene"

Quante volte farà ripetere uno schema Sarri?

Tante volte non so se giocando ogni tre giorni avrà il tempo di farlo se non funziona"

La difesa a quattro sarà un punto fisso?

"Sì, di lì non ci si sposta e sarà la base di partenza"

Sarri può migliorare i giocatori?

"Difficile migliorare quelli della Juve, magari quelli che non si son espressi secondo le loro qualità potranno essere rilanciati. Potrebbero tornare sui loro livelli

Douglas Costa e Dybala che l'anno scorso erano sotto tono, anche se non è stata certo una colpa di Allegri".

