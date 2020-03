Croce: "Juventus, io la mano di Sarri la vedo. Per giocare come il Napoli servirà tempo"

L'ex centrocampista dell'Empoli Daniele Croce ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Maurizio Sarri: "Io la mano di Sarri la vedo. Certo non si vede giocare la Juventus come il Napoli, per quello servirà tempo e magari qualche cambiamento. Ora sta lavorando per ottenere il gioco che vuole ma anche i risultati, che sono la prima cosa che conta. Però la ricerca del possesso palla, del fraseggio come mezzo per arrivare alla zona offensiva, dove lascia grande libertà ai talenti, l’importanza del vertice basso di centrocampo... queste sono tutte caratteristiche tipiche di Sarri. Come ha detto in diverse interviste sta cercando di velocizzare tutto e questo è un aspetto che favorirebbe il cosiddetto “bel gioco” in stile Napoli, tutti passaggi veloci a uno, due tocchi. Un po’ come il gol di Higuain all’Inter all’andata. Penso che ci stia lavorando tanto. Anche in fase difensiva si nota la volontà di stare alti e guardare la palla anziché l’uomo".