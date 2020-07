esclusiva Cuccureddu: "Così non è da Juve. Errori difensivi gravi, neanche da dilettanti"

Il ko della Juve col Milan fa discutere anche i grandi ex bianconeri. Antonello Cuccureddu non ha dubbi e nel corso della sua analisi punta il dito anche sulla difesa. "E' una sconfitta amara, non so quanto preoccupante per il futuro. Non me l'aspettavo", dice a Tuttomercatoweb.com. "Sul due a zero pareva fatta e invece c'è stato un crollo. Così in effetti non è da Juve. Ci possono essere delle attenuanti ma non si può accettare lo stesso. Ora il tecnico analizzerà tutto: ci sarà stata mancanza di concentrazione o altro come qualche assenza, ma non possono essere trovati alibi. Non ho ricordi, ai miei tempi, di una Juve che subisce tre gol in cinque minuti"

Ma in chiave Champions può essere preoccupante?

"Ne faranno tesoro. Non possiamo dire che andrà tutto male. Lavoreranno e mediteranno".

Nel frattempo anche sui social crescono gli attacchi a Sarri

"Capisco che quando si perde le colpe ricadano sull'allenatore che diventa il capro espiatorio. Credo che lo scudetto lo vincerà, certo aver perso la Supercoppa e la Coppa Italia ha creato malumore. Ma sono convinto che la società lo sosterrà".

A livello difensivo comunque errori gravi...

"Sì, errori madornali. Neanche da dilettanti. Servono più collaborazione e concentrazione".