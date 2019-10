ESCLUSIVA TMW - Cuoghi: "Via Giampaolo? Non c'è motivo. Spalletti ottimo"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Giampaolo verso l'esonero e Spalletti vicino a sedersi sulla panchina del Milan. Il club rossonero è pronto a fare il ribaltone dopo un inizio di stagione assai complicato. "Se questo esonero dovesse arrivare adesso, dopo una vittoria, significa a mio parere che è successo qualcosa anche tra i dirigenti e il tecnico", dice a TMW Stefano Cuoghi, ex centrocampista rossonero. "Successe anche a me anni fa, avevo litigato con un dirigente e dopo una vittoria fui esonerato. A mio avviso non c'era motivo di cambiare adesso anche se la sosta viene speso sfruttata dalle società per cambiare e dare la possibilità al nuovo tecnico di conoscere la squadra. Forse ci saranno state delle incomprensioni sull'impostazione della squadra o sul gioco".

Su Spalletti invece che idea si è fatto?

"E' un tecnico importante dhe ha lavorato in piazza di gran livello. Sarebbe certamente una scelta di valore. Magari i tifosi non lo vedrebbero di buon occhio perchè l'anno scorso era all'Inter ma nel calcio i professionisti sono professionisti. E ripeto sarebbe un'ottima scelta".