D. Rossi: "Il Toro rischia. Lecce e Genoa più preparate alla sofferenza"

Tecnico esperto e conoscitore anche della lotta salvezza, Delio Rossi prova ad inquadrare il periodo delle squadre coinvolte in una pericolosa situaizone di classifica. Domani sera tra l'altro ci sarà Torino-Genoa: "La lotta per restare in A - dice a Tuttomercatoweb.com - è tra Lecce e Genoa però rischia anche il Torino, che è in un momento delicato e deve far punti".

Se lo aspettava in questa situazione dopo che l'anno scorso era approdato in Europa?

"No, però il campionato ha detto prima e dopo il covid che qualcosa non ha funzionato. Ora passare dall'Europa League a doversi salvare è diverso e duro. Il Lecce e anche il Genoa erano consapevoli di dover affrontare un campionato di sofferenza. Credo che per il Toro possa giocare un ruolo fondamentale la società: dovrà star vicina alla squadra, far quadrato senza far avvertire la delusione. I motivi di questa stagione negativa verranno ricercati in seguito".

Il Genoa pareva prima dell'interruzione del campionato in grado di salvarsi quasi agevolmente...

"C'è stato un campionato prima e dopo il covid. Prendiamo la Lazio: adesso sembra un parente povero... Non sappiamo come le varie squadre hanno lavorato ma è chiaro che giocando ogni tre giorni è fondamentale la condizione fisica. Se le gambe non vanno, con la testa non ci arrivi..."

Il Lecce intanto ultimamente ha ripreso vigore...

"E' consapevole del campionato che deve fare. non sono certo fuori dal tunnel nonostante gli ultimi buoni risultati e ora sono tutti spareggi. Credo che ci si possa salvare a 36 punti. A mio parere la quartultima non arriverà a 36".