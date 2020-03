esclusiva “Damiani: “Si a riduzione stipendi. Radu torna all’Inter, ci fidiamo del club”

vedi letture

“Riduzione stipendi? Credo che il discorso fatto dalla Juve sia giusto, ma bisognerà aspettare per vedere l’ammontare effettivo delle decurtazioni. Se il campionato finisce è un discorso, altrimenti un altro. I calciatori sono sensibili, per tutti i lavoratori ci sarà una sofferenza e se non lavori è giusto che si faccia un discorso del genere anche nel calcio. Poi dipenderà dalla sensibilità di ognuno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani sulla riduzione dei compensi dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus.

Come cambierà il mercato estivo con questa crisi che inevitabilmente diventa anche economica?

“Se ci sono meno introiti di conseguenza vengono meno anche le possibilità di spesa. I trasferimenti saranno inferiori. Quindi bisognerà puntare sul settore giovanile. Tanti club hanno dei giovani bravi, ad esempio i vari Esposito e Agoumé saranno utilissimi all’Inter. Ogni squadra ha ragazzi che possono essere integrati nella rosa della prima squadra”.

Gravina ha detto che la stagione, anche se in ritardo, va terminata.

“Sono d’accordo. Si deve finire la stagione. A volte leggo che qualche presidente per interesse di bottega dice di finirla qua. Non sarebbe giusto”.

Come è cambiata la sua vita ai tempi dell’isolamento?

“Per uno come che è sempre pieno di voglia di muoversi, è difficile. Al di là di tutto mi manca lo sport, la corsa, il tennis. Speriamo finisca presto”.

Mercato: quale futuro per Radu? All’Inter sono stati accostati altri portieri...

“Molti agenti hanno interesse a mettere delle voci in giro. Radu farà ritorno in nerazzurro, non ci sono altri programmi: abbiamo massima fiducia in quello che ci ha detto l’Inter, la società che lo ha lanciato”.