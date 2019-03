ESCLUSIVA TMW - De Sisti: "DiFra? Peccato. Ranieri comandante che si fa amare"

La Roma alla fine ha deciso di esonerare Di Francesco e a breve ingaggerà Claudio Ranieri. Una mossa che fa discutere anche perchè arriva a marzo inoltrato. "Quando c'è un esonero è sempre brutto", dice a Tuttomercatoweb.com Picchio De Sisti ex romanista e romano doc. "Con la sua passione, il suo entusiasmo e la sua qualità aveva portato la Roma a brillare non solo in Italia ma anche in Europa. E' lo strano destino degli allenatori che pagano per tutti".

Decisione giusta da parte della Roma?

"Non mi permetto di giudicare, certo c'è poco tempo per un allenatore o un traghettatore. Ora i giocatori si sentiranno sotto esame in vista della prossima stagione. La squadra comunque mi sembrava con il tecnico. Purtroppo se perdi un derby ti manca qualcosa. E la discontinuità mostrata dalla squadra ha fatto probabilmente prendere questa decisione".

Che pensa invece di Ranieri?

"Conosce la piazza ed è un grande allenatore, gentiluomo. E' un romano autentico, nelle viscere. E' un comandante che si fa amare".