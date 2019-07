ESCLUSIVA TMW - De Sisti: "Viola, Boa bel jolly. Roma, Mancini ottimo rinforzo"

© foto di Federico De Luca

"Boateng mi sembra un bel giocatore, ha tecnica e forza". Picchio De Sisti ex calciatore ed ex allenatore viola non ha dubbi sull'importanza dell'acquisto della Fiorentina. "Può coprire più ruoli, è un jolly da metà campo in avanti. Ha anche un bel passo", dice a TMW.

Per il resto che Fiorentina le sembra stia nascendo?

"C'è stata qualche partenza ma mi auguro per i viola che resti Pezzella che è un bel difensore. Ora comunque è difficile dare giudizi dopo queste partite che vengono fatte in giro per il mondo per inginocchiarsi al dio denaro. Le nostre preparazioni spezzavano ma poi ti facevano stare bene durante la stagione. Vediamo che Fiorentina potrà nascere".

E la Roma invece?

"Ha svolto una preparazione senza andare in giro per il mondo. E ha affrontato squadre deboli in amichevole proprio come si faceva una volta. Ha scelto di apprendere progressivamente le spiegazioni del tecnico e tutto sommato è giusto così perchè durante le partite importanti non ce la fai. Spero che nasca una squadra ben articolata e che possa contrastare le big e stare al passo di Juve, Inter e Napoli".

Chi le piace tra i nuovi acquisti?

Mancini è un bell'elemento per il reparto arretrato. Manolas è una perdita grave perchè è davvero forte. Veretout e Diawara sono buoni centrocampisti da vedere poi in un sistema di gioco come quello di Fonseca. Ora si gioca con questo pressing alto per disturbare gli avversari ad inizio azione. E poi si cerca di fare un possesso palla velocizzato per creare azioni da gol. Vedremo".