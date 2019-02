ESCLUSIVA TMW - De Sisti: "Zaniolo è un gran jolly. Ora resti se stesso"

"E' una grande scoperta". anche un autentico maestro di calcio come Picchio De Sisti sottolinea le enormi potenzialità di Nicolò Zaniolo. "Sta dimostrando di poter essere un jolly - dice a Tuttomercatoweb.com - ha piedi buoni, è ambidestro, ha fisico, corre ed è veloce. Ha molti requisiti vincenti e conosce molto bene l'oggetto sferico".

Lo paragona a qualcuno in particolare?

"E' uno dei giovani più interessanti e promettenti dell'ultima leva. Non somiglia a nessuno, certi paragoni possono portarlo magari a pensare chissà cosa. Meglio restare con i piedi per terra, lui deve rimanere sereno e spontaneo. Meglio essere se stessi e pedalare".

La Roma e i tifosi della Roma possono sperare di goderselo per qualche anno?

"E' un giocatore che garantisce la copertura di più ruoli per tanti anni, però qui c'è una società che decide e bisogna vedere il decorso di questa stagione, capire che intenzioni ha la Roma, se è possibile fare lo stadio, se verranno fatti programmi di primissimo livello. Se fossi nella società io lo metterei da parte e considererei Zaniolo un punto fermo, però non so se poi ci sono altre necessità".