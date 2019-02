© foto di Giacomo Falsini

"La Fiorentina può fare il colpo a Bergamo tra due mesi". Alberto Di Chiara, da ex viola, è fiducioso sul ritorno della semifinale di Coppa Italia. "I viola hanno mostrato grande compattezza anche come spogliatoio. Forse - spiega a Tuttomercatoweb.com - ci sono degli errori: non è stata probabilmente azzeccatissima la marcatura di Vitor Hugo su Ilicic ma la Fiorentina ha saputo raddrizzare la baracca. In casa dei bergamaschi non sarà facile: 60% Atalanta, 40 Fiorentina. Diamo qualche merito al tecnico, come quello di aver creato un gruppo compatto che non molla mai".

Chiesa sempre più forte...

"Per lui si può chiedere qualsiasi cifra. Settanta, ottanta milioni, magari anche di più. Ha personalità, maturità, concretezza, trascina la squadra. E' una vecchia ala dirompente e non ha paura a calciare in porta da qualsiasi angolazioni. Ora sta inquadrando la porta. Chiesa quest'anno ha aumentato la sua consapevolezza nell'essere determinante".