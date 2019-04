Alla vigilia di Roma-Fiorentina Alberto Di Chiara (che in carriera ha vestito le maglie delle due squadre) ha parlato del match e del futuro della Roma. "E' più delusa la squadra di Ranieri della Fiorentina, considerate le aspettative. C'è qualcosa - ha detto a TMW - che non va nello spogliatoio, senza considerare che la società non è stata all'altezza visto i risultati. Ranieri non ha grandi colpe, si è trovato... in un viperaio come si dice a Roma. Il futuro? Totti dt e De Rossi allenatore mi sembra una buona soluzione. Deve far calcio chi lo ha praticato. Totti e De Rossi rappresentano la storia della Roma e una cosa simile, anche se con modalità diverse, è avvenuta a Milano con Leonardo, Maldini e Gattuso in panchina"

