ESCLUSIVA TMW - Di Livio: "Juve, Sarri buon gestore. Il Napoli c'è sempre"

Angelo Di Livio, grande ex juventino e viola, ora ct della Nazionale delle Poste, ha parlato ai microfoni TMW a Trento, dove è in corso il Festival dello Sport: "Per quanto riguarda - ha detto - la Juve è uscita fuori nel momento migliore, quando serviva vincere a Milano con l'Inter. Ha vinto con personalità e emerge ciò che Sarri sta preparando da tempo. La rosa è più ampia alla Juve e Sarri sta gestendo molto ben il gruppo, senza far intristire nessuno. I bianconeri sono favoriti per lo scudetto ma ci metto anche Inter e Napoli in corsa. Sorprende il problema del gol, visto che in avanti ha tante la possibilità in avanti. Deve trovare la soluzione. La Fiorentina? La proprietà ha dato bei segnali, sono contento dell'entusiasmo. La squadra gioca molto bene, merito dell'amico Montella. Molto bravo Castrovilli, Chiesa resta per me il migliore. Ribery? Gran campione, dà l'esempio a tutti di come si è professionisti. Chi come me è stato alla Fiorentina sa cosa vuol dire portare quella maglia. Scelta migliore non poteva fare. Mi fa davvero piacere vederlo a Firenze. La squadra viola può essere la sorpresa ed entrare in Europa"

Clicca sotto per guardare