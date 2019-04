Luciano Spalletti di nuovo nella bufera per la decisione di lasciar fuori Mauro Icardi contro la Lazio e dopo le parole di ieri nel dopo gara ("Icardi non fa la differenza. Umiliante fare trattative", ha detto). C'è chi ha visto come un autogol pure la presa di posizione del tecnico proprio a proposito della 'mediazione' portata avanti dal club per provare a convincere l'argentino a giocare. "Non è un autogol perché nelle sue parole c'è una difesa del suo club, dei suoi tifosi e dei valori del calcio", dice a Tuttomercatoweb.com l'avvocato Giulio Dini, il professionista che per lunghi anni ha lavorato per e con Spalletti. "Troppo spesso ci dimentichiamo dei valori del calcio"

Più in generale come vanno inquadrate le parole di Spalletti?

"Domandiamoci una cosa: quanti allenatori avrebbero impiegato il giocatore in modo strumentale? Luciano ci mette la faccia e difende il gruppo. E questo viene prima di tutto. Spalletti si è sempre dimostrato indipendente, libero a prescindere dalle pressioni esterne e dal prezzo da pagare. Quando Spalletti fa la squadra, pensa a ciò che può fare la formazione in campo e non alle conseguenze mediatiche delle sue scelte".