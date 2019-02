ESCLUSIVA TMW - Domenghini: "La Dea è forte. La Viola punta solo su Chiesa"

Parlare di Coppa italia a proposito dell'Atalanta significa per i tifosi nerazzurri andare indietro con la memoria e ripensare ad Angelo Domenghini. Fu lui, ala destra di grande spessore, a realizzare la tripletta nella finale del 1963 che consentì ai bergamaschi di conquistare il trofeo (l'unico della storia). Stasera, a Firenze la squadra di Gasperini se la vedrà con la Fiorentina, in una semifinale d'andata che si annuncia molto equilibrata. Domenghini ha le idee molto chiare. "Ho sensazioni positive sull'Atalanta - dice a Tuttomercatoweb.com - mentre ho grossi dubbi sulla Fiorentina e sulla qualità del gioco viola. L'Atalanta è organizzata e aggressiva, corrono tutti tantissimo e tatticamente sono messi molto bene in campo. I calciatori sono per la maggior parte giovani ma sembrano tutti esperti. Hanno voglia ed entusiasmo e metteranno in difficoltà la Fiorentina"

Perchè la Fiorentina non la convince?

"Gioca esclusivamente sulle individualità, in particolare su Chiesa. Non vedo un altro giocatore che fa la differenza. Anche i viola sono tutti giovani, però l'Atalanta ha qualcosa in più dal punto di vista del gioco. La formazione di Gasperini ti pressa subito, fin da quando parte l'azione dal portiere e va uomo contro uomo. Quando l'Atalanta si lancia in contropiede, là davanti arrivano in 4-5 a cercare di buttarla dentro. Altre squadre invece non hanno questo coraggio. Il Milan ad esempio ieri non ha mai tirato e ha pareggiato contro la Lazio".

Diceva di giocatori importanti: nella Fiorentina c'è anche Muriel...

"Buon giocatore ma non ha mai fatto la differenza. La differenza la fa Chiesa saltando l'uomo e liberandosi degli avversari che poi non possono essere in area. Nel calcio ormai manca chi punta l'uomo, tutti fanno il loro compitino che viene chiesto dall'allenatore".

L'Atalanta può vincere la Coppa?

"Ha questa possibilità, poi però sul campo bisogna vedere chi vince i duelli, chi sbaglia meno passaggi"

Il ricordo della sua Coppa italia?

"In finale era favorito il Torino, squadra più esperta e con giocatori di nome. Sul campo però dimostrammo di essere superiori e avemmo sempre noi l'iniziativa. Ebbi la fortuna grazie ai miei compagni di segnare anche la tripletta... Ora mi farebbe piacere che l'Atalanta vincesse la Coppa, così non si parlerebbe più solo di quel trofeo ma anche di un altro".