"Se Icardi con sua moglie che è la sua procuratrice si comporta male o assume comportamenti sbagliati alla fine è giusto che l'Inter gli tolga la fascia". Si pronuncia così un grande simbolo dell'Inter come Angelo Domenghini. "Icardi dovrebbe dare l'esempio - dice a Tuttomercatoweb.com - ma evidentemente c'è di mezzo la moglie e lui segue i suoi consigli".

Icardi lo terrebbe in futuro?

"Finora ha dimostrato di essere l'unico a risolvere i problemi dell'Inter. Ora è in un momento di calo ma può starci per qualunque calciatore. E' la società che dovrà risolvere la vicenda"

Ma di tutte le polemiche sul contratto che pensa?

"Queste schermaglie sono sbagliate, sono cose che non dovrebbero uscire. Icardi non ha il contratto in scadenza, dunque faccia il giocatore. Ora non può pretendere niente, poi quando sarà il momento di discutere del contratto lo farà ma non adesso. Se gli viene tolta la fascia un motivo ci sarà, magari è anche un avvertimento. Credo che in definitiva la moglie abbia sbagliato e lui ne paga le conseguenze".