esclusiva Dott. Alicicco: "Calciatori sempre sotto controllo. Serie A? Per la regolarità avrei fermato il turno"

Quali raccomandazioni fare ai calciatori in questo periodo di coronavirus? Abbiamo girato la domanda al dottor Ernesto Alicicco, a lungo medico sociale della Roma. Dall'alto della sua esperienza racconta: "Il giocatore lo si tiene sotto controllo come sempre - dice a Tuttomercatoweb.com - però se non c'è contatto con persone col virus è difficile che possano esserci problemi".

Quali sono i consigli che si danno ai calciatori in questi casi?

"Non stare in luoghi dove ci sono molte persone, visto che le goccioline di saliva o un ristagno d'aria dove può covare il virus può essere un rischio. L'importante è stare all'aria aperta e il calciatore comunque è abituato proprio così. A volte ci sono state epidemie di influenze all'interno della squadra ma ovviamente casi come questo no. Il giocatore in ogni caso ha difese organiche buone".

Che pensa invece della richiesta della Figc di giocare a porte chiuse nelle zone colpite dal coronavirus?

"La cosa più equa era sospendere il campionato prima di quest'ultima giornata. Perchè alcune squadre che lottano per non retrocedere o per altri obiettivi dovranno ritrovarsi a giocare tre partite in una settimana? L'Inter credo ad esempio che domenica prossima possa essere favorita se giocherà allo Stadium senza pubblico. Era più opportuno chiudere per una-due domeniche e ripartire tutti sullo stesso piano".

Parlando invece della Roma come la sta vedendo?

"Col Lecce, che dal punto di vista del gioco non è l'ultima, ho visto una buona Roma. Ha messo alle corde gli avversari. Credo che recentemente i problemi siano stati legati ad una questione fisica e di ricambi. Gli infortuni? Dovrei stare lì dentro per giudicare".