© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di proprietà del Torino Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe 1999, si sta facendo le ossa in quel di Carpi. Oggi il ragazzo lo troviamo al numero 87 della classifica de "I 100 Giovani d'Italia" stilata da TuttoMercatoWeb.com e per il quale ha preso la parola il dg del club emiliano Stefano Stefanelli. "Alessandro - spiega - è un centrale difensivo mancino che può destreggiarsi sia nella difesa a quattro che in quella a tre come centrale esterno. All'occorrenza noi lo abbiamo utilizzato anche come terzino sinistro. Si tratta di un giocatore di prospettiva, bravo sia nel gioco aereo che palla al piede. Pronto per il Torino? Credo che abbia bisogno di un altro anno in Serie B per trovare ancora maggior continuità d'impiego. Ancora a Carpi? Se avremo la possibilità perché no? Vorrebbe dire che abbiamo centrato il traguardo della salvezza".