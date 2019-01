ESCLUSIVA TMW - Ds Cruzeiro: "Brazao talento pararigori. Non c'è solo l'Inter"

L'Inter guarda in Brasile per blindare la porta del futuro. Piace, ormai non è più una novità, il portiere classe 2000 del Cruzeiro Gabriel Nascimento Resende Brazao. Un profilo giovane e di grande qualità che in patria ha già scomodato paragoni illustri con una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro: Julio Cesar. Per conoscere meglio l'estremo difensore nel mirino di Ausilio e Marotta (Chievo e Valladolid possibili alleati a gennaio), oltre a saperne di più sulla trattativa in corso tra le parti, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva il ds della 'Raposa' Marcone Barbosa

Barbosa, iniziamo con le presentazioni: che tipo di portiere è Brazao?

"Brazao è un talento cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, che ha scalato tutte le categoria della Seleção fino alla recente convocazione con la Nazionale maggiore per le amichevoli contro Inghilterra e Camerun dello scorso novembre. Ormai, d'altronde, fa parte in pianta stabile della nostra prima squadra".

Si dice che per caratteristiche ricordi Julio Cesar, lei è d'accordo?

"Brazao ha il suo proprio stile. È un portiere che si sta ancora formando con ampissimi margini di crescita. Finora ha fatto davvero bene in tutte le categorie giovanili, dimostrandosi un estremo difensore di grande affidabilità e, soprattutto, un formidabile pararigori".

Qualità che hanno attirato l'interesse dell'Inter e non solo.

"Preferisco non fare nomi precisi, ma posso confermarvi che su Brazao ci sono sia club italiani che spagnoli. Sono molte le società che ci hanno contattato per questa giovane promessa".

Dove pensa che sarà il suo futuro?

"Ancora non possiamo sbilanciarci. Ripeto, in Italia e in Spagna lo stanno cercando con insistenza. Intanto, però, il presente di Brazao è al Cruzeiro e con la Nazionale brasiliana Under 20, con la quale fra pochi giorni disputerà il Sudamericano Under 20".