ESCLUSIVA TMW - Ds Sassuolo su Tripaldelli (29°): "Esterno mancino moderno"

© foto di Federico De Luca

Al 29° posto della nostra top 100 sui migliori giovani italiani troviamo l'esterno Alessandro Tripaldelli. Questo il pensiero del direttore sportivo del Sassuolo sull'ex Juventus oggi al Crotone: "Quest'anno è stato un po' penalizzato dall'Europeo giocato la scorsa estate. E' arrivato in ritardo e in parte la sua preparazione ne ha risentito visto che ha giocato fino all'estate inoltrata".

Il presente, per lui, si chiama Crotone. Prima, il prestito in Olanda al PEC Zwolle.

"La scelta di mandarlo all'estero è stata condivisa da tutte le parti, è vero che non ha giocato molto ma è stata comunque un'esperienza che l'ha fatto crescere e maturare molto. Ora al Crotone va meglio, ultimamente sta giocando e ha trovato un po' più di continuità. A fine stagione poi valuteremo tutte le situazioni e decideremo insieme il da farsi, quel che è certo è che ha bisogno di giocare".

Tecnicamente di che giocatore stiamo parlando?

"Ha delle qualità fisiche notevoli, nelle gambe ha un motore importante anche se ovviamente può crescere ancora molto. E' un esterno mancino a tutta fascia, nasce quarto di difesa ma può fare bene anche il quinto di centrocampo. Un esterno moderno, di quelli che caratterizzano il calcio di oggi, meno statico e più incentrato sull'occupazione degli spazi".