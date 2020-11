esclusiva Eranio: "Tonali? Forte ma prima di emergere al Milan gli servirà tutto quest'anno"

"Sono state cambiate anche tante pedine, può starci una sconfitta dopo una lunga serie di vittorie". Stefano Eranio commenta così il ko di ieri sera dei rossoneri col Lille. E da ex milanista dice a TMW: "Adesso serve un immediato riscatto in campionato col Verona. Va tenuta alta la concentrazione contro la formazione di Juric, che è un avversario scomodo, gioca bene e pensa a vincere. E' una gara complessa ma se il Milan gioca come ha fatto prima di ieri sera può farla sua".

Parliamo di Tonali: per ora non ha riscosso consensi...

"E' un ragazzo giovane e bravo che deve crescere. E' giusto aspettarlo. La maglia del Milan è pesante ed è arrivato in un gruppo nuovo. Queste gare gli fanno bene per crescere. Ci si aspetta molto da lui perchè lo si è visto all'opera al Brescia ed è piaciuto a tutti. Verrà fuori ma col tempo".

A suo parere quanto tempo sarà necessario?

"Tutto l'anno perchè non giocando da titolare non può trovare il ritmo partita e in più si sente sempre sotto esame. E le eventuali scoppole potranno servirgli comunque come insegnamento".

Le chiedo ora anche un ricordo di Gianluca Signorini, a diciotto anni dalla sua morte.

"E' stato un grande amico e un gran leader. Ho provato tanta tristezza nel vederlo spegnersi in quel modo. Al Genoa è stato un eccellente compagno di squadra e abbiamo raggiunto anche bei traguardi. Peccato che abbia comunque raccolto meno di quel che meritava. Lo ricordo sempre come una persona speciale".