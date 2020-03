esclusiva Euro2021, le reazioni in Repubblica Ceca: "La Nazionale era in forma. Ma la salute è primaria"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Repubblica Ceca risponde il collega David Čermák, di MF DNES:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Per me, posticipare il torneo di un anno era l'unica soluzione. Nessuno può immaginare quanto servirà per sbarazzarsi del coronavirus definitivamente, per cui mi sembrava ridicolo pensare a un Europeo a dicembre o persino prima. La Nazionale era in buona forma, con giocatori come Schick e Soucek protagonisti di ottime prestazioni. Abbiamo battuto l'Inghilterra nelle qualificazioni e penso che avremmo avuto una buona chance di passare il turno, ma capiamo tutti la situazione attuale. L'importante è avere cura della salute ed essere responsabili".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Inizialmente, c'era stata l'idea di giocare a porte chiuse ma il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza ed era ovvio che non si sarebbe potuto giocare a calcio per molto tempo. Al momento il campionato è sospeso e nessuno sa per quanto tempo. Restano da giocare 11 turni, playout, oltre a semifinali e finali della Coppa nazionale: tante partite alle quali serviranno tante date. Se la situazione migliorerà la migliore scelta sarà quella di giocare i restanti incontri in estate. Ma è una situazione incerta e credo sia necessario aspettare almeno un mese e vedere se la situazione migliorerà. Non dovesse succedere, meglio forse cancellare il resto della stagione".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"È iniziato tutto lentamente. All'inizio le persone ridevano di chi andava a fare scorte di cibo o di chi metteva le mascherine. Col crescere dei casi positivi, tutti hanno iniziato a prendere la cosa sempre più seriamente. A oggi abbiamo circa 400 persone contagiate e il numero cresce quotidianamente. Anche se non vi sono ancora vittime, il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, chiuso le frontiere e suggerito caldamente la popolazione di stare a casa e uscire solo se realmente necessario. Si possono vedere ancora le persone per strada, ma quasi tutte indossano le mascherine o qualcosa che copra la bocca. Io lavoro da casa da oltre una settimana ed esco solo per comprare del cibo, indossando la mascherina e mettendo i guanti. Le persone sono spaventate, ma senza scendere nel panico. Molte di loro cercano di aiutare chi è in difficoltà, come gli anziani. Servirà tempo, ma penso che la maggior parte dei cechi sia ormai disciplinata".