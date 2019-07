ESCLUSIVA TMW - Everton: "Milan grande club, voglio giocare in Europa"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

L'attaccante del Brasile e del Gremio Everton Sousa Soares, intervistato in esclusiva dall'inviato di TMW dopo la vittoria della Copa América, ha confermato la sua voglia di trasferirsi in Europa commentando anche la possibilità Milan ( interesse uscito con forza nella giornata di ieri, ma subito smentito dalla società rossonera ): "Per me comincia una grande storia col Brasile, mi auguro di continuare a essere protagonista con questa Nazionale. Sono davvero felice per questa vittoria e voglio continuare così".

Pensa che sia il momento giusto per il grande salto in Europa?

"Penso di sì, ho lavorato proprio per questo. Mi piacerebbe misurarmi in Europa con calciatori di livello internazionale per imparare e crescere come uomo e come giocatore".

Milan?

"È un grande club, sicuramente è tra i migliori d'Europa".

