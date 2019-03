© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha raccontato in esclusiva per TMW il percorso in rossonero di Raoul Bellanova, terzino classe 2000 di proprietà dei rossoneri: "Possiede una grande corsa e una forza straripante. Ma forse a volte si specchia ancora un po' troppo nelle proprie giocate e proprio per questo ha difficoltà nel restare applicato in fase difensiva. Questa sua grande forza adesso lo sta aiutando, per fare un ulteriore passo in avanti secondo me dovrà diventare meno diretto e meno impulsivo".

Il suo futuro, però, sarà lontano dal Milan. A giugno infatti passerà al Boerdeaux...

"Non conosco i termini della trattativa quindi preferisco non entrare nel merito. Ma se le parti non si sono trovate d'accordo sul rinnovo è normale prendere altre strade...".