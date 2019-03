© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, fino allo scorso anno Responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato a TMW di Andrea Capone, attaccante classe 2002 della Primavera rossonera inserito all'86° posto della nostra Top 100: "E' un attaccante centrale o una seconda punta, ma secondo me potrà diventare anche un'ottima mezzala in futuro. Tecnicamente è molto valido, deve solo disciplinarsi un po' tatticamente ma ha tutto il tempo per farlo. E' un giocatore di ottima prospettiva futura perché si applica nel lavoro, in ciò che fa, e tiene sempre a mente l'obiettivo finale".