© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Merita senza dubbio la prima posizione nella top 100 di TMW". Con questo pensiero Filippo Galli, ex Responsabile del settore giovanile del Milan, ha iniziato la sua analisi di Gianluigi Donnarumma, portiere classe '99 dei rossoneri e della Nazionale azzurra: "Negli ultimi mesi ha fatto dei passi avanti importanti migliorando ulteriormente. Secondo me nella sua crescita ha influito anche un ritrovato equilibrio personale dopo le tante polemiche del passato legate al suo contratto e al suo futuro in rossonero".

Miglioramenti evidenti, dicevamo...

"Sì, recentemente è tornato ai suoi livelli, o almeno a quelli che tutti si aspettano da lui. Ma ci stava un piccolo calo di prestazioni, non scordiamoci che Gigio è un classe '99, quindi giovanissimo. Anche questa stagione ha portato in dote parate e di conseguenza punti, per questo dico che merita il primato di questa speciale classifica".