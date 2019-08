ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Questa Inter subirà pochi gol. Milan, tieni Suso"

Chiacchierata con Eugenio Fascetti a TMW sulla stretta attualità. A partire dall'Inter: "La squadra si è rinforzata col trio difensivo, con quella forza fisica è rara. Sensi e Barella sono ciò che mancava, aggressività e rapidità. Con gli attaccanti può dire la sua ed essere la rivale della Juve. Prenderà pochi gol. Alla Juve ci sono tanti giocatori e sarà un problema per Sarri che cambia poco. Come ho detto, mi sembra che possa mancare un Koulibaly che possa essere decisivo nei recuperi giocando con la difesa alta. Il Napoli di Sarri era bello, la Juve vedremo, i giocatori ci sono. Gli allenatori che propongono calcio? Vediamo, sono ansioso di vederli. Dipende sempre anche dai giocatori che hai a disposizione. Il Napoli? E' ancora incompleto, ha due centrali fortissimi che recuperano bene. Centrocampo forte, col centravanti vero il Napoli, con l'Inter, diventa rivale della Juve. Icardi-Napoli sarebbe la soluzione giusta, con il tecnico giusto. James e Lozano? Sì ma poi che fai di Mertens e Insigne? James è una mezzapunta, prometteva meglio ma è un ottimo giocatore. Se lo vuole Ancelotti sa come adoperarlo. Sono curioso del Milan, squadra interessante. Suso? Sa giocare al calcio giusto tenerlo e mi piacerebbe in effetti da trequartista, da esterno ormai lo conoscono"

