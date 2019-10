Francia-Turchia è una gara che trascende il calcio per tutto quello che riguarda l'aspetto politico fra il paese del Bosforo e il Kurdistan. Su questo tema ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com si è espresso il direttore di Libero Vittorio Feltri: "Detto che non sono esperto di questioni internazionali e che di questa situazione tremenda, che mi lascia esterrefatto e che mi fa accapponare la pelle, non capisco le scelte di Erdogan così come il silenzio di ONU e Comunità Europea credo che legare politica e sport non abbia senso. Chiedere l'annullamento della partita di questa sera è una buffonata. Il comportamento dei giocatori della Turchia con quel saluto militaresco però non mi è piaciuto. Togliere la finale di Champions alla città di Istanbul? Una Puttanata. Ripeto non si possono intrecciare vicende politiche con quelle sportive".