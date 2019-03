ESCLUSIVA TMW - Fernandez su Folorunsho (99°): "Mezzala che punge"

© foto di Giuseppe Scialla

"Un '98 così completo in Serie C non c'è": è questo il pensiero di Mariano Fernandez, ds della Virtus Francavilla in merito al giocatore oggi alla posizione numero 99 della classifica de "I 100 giovani d'Italia" redatta da TuttoMercatoWeb.com: Michael Folorunsho. "Qual è il suo ruolo? Si tratta di una mezzala completa. E' un ragazzo con potenzialità tecniche e atletiche molto importanti. Nell'ultima stagione Michael è cresciuto molto, migliorando sia sui tempi d'inserimento che nell'equilibrio in campo. A mio modo di vedere è pronto per misurarsi con una categoria superiore, ma essendo così giovane è sempre bene andare con i piedi di piombo evitando il rischio di bloccarne la crescita. Un centrocampista a cui paragonarlo? Dico Guarin ma con più gamba e con un tiro dalla distanza che sa far male".