ESCLUSIVA TMW - Ferri: "Toro, Verdi ideale. Mazzarri può giocare con più moduli"

Un esterno d'attacco: il Torino in questo momento ha in testa questo obiettivo di mercato. Con il nome di Simone Verdi sempre in testa. "Il Toro è concentrato sulla preparazione delle prossime importanti partite per l'Europa, ma il mercato è orientato verso la ricerca di un esterno alto", dice a Tuttomercatoweb.com Giacomo Ferri, grande ex granata. "Verdi l'ho conosciuto da ragazzo al Toro. Da quel momento - era il 2012/13 - ha fatto un bel salto in avanti. Ha acquisito esperienza, ha fatto molto bene al Bologna, mentre al Napoli ha giocato poco ma è stata comunque un'avventura importante. Credo che il Toro possa essere la squadra giusta per Verdi. Stiamo parlando di una formazione solida, molto ben costruita. Con le sue caratteristiche Verdi darebbe al tecnico la possibilità

di giocare con più moduli".

Nelle idee del Torino c'è anche De Paul...

"E' un bel giocatore, a Udine ha fatto belle cose. E' richiesto da parecchie squadre e inevitabilmente in questi casi il cartellino diventa più caro. Rispetto a Verdi è un giocatore diverso: il calciatore del Napoli può fare anche la seconda punta mentre De Paul è più trequartista e può partire anche da metà campo".

Si sta costruendo un Torino in grado conquistare direttamente la qualificazione europea?

"Il Toro è stato sfortunato nel finale di campionato ma il percorso è stato buono. Credo che adesso sia importante avere anche una rosa con due-tre elementi in più".