ESCLUSIVA TMW - Fogli: "Bologna meglio di prima. Chiesa? Ricorda il papà"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Serata speciale in quel di Bologna, tra le leggende rossoblù e quelle del Real Madrid. Raggiunto da TMW, Romano Fogli, campione d'Italia col Bologna nel '64, commenta la serata: "Fa un bell'effetto particolare, essendoci in pochi dello scudetto. Purtroppo i nostri compagni sono lassù che ci guarderanno".

Che effetto fa tornare al Dall'Ara?

"Non è la prima volta, qualche partita vengo a vederla, mi fa sempre piacere".

Bell'avvio del Bologna.

"Meglio dell'anno scorso di sicuro, siamo partiti bene e speriamo che finiscano bene".

Chi le ha rubato l'occhio?

"Sono ragazzi che si danno da fare, cercano di volersi far bene dai tifosi. Quanto ai nomi, bisognerebbe farne 3-4, è meglio che vadano avanti da soli e facciano il meglio per il Bologna".

Che Fiorentina ha visto?

"Secondo me può far bene e lo sta dimostrando nelle ultime partite, poi ha giovani interessanti. È arrivato questo 36enne, è un grande giocatore e serve anche per i giovani, è una cosa importante".

Chiesa?

"Assomiglia molto al papà, anche fisicamente, ma è più potente".

Enrico segnava di più.

"Beh, la furbizia arriva con l'esperienza, lui è ancora giovane".