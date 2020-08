esclusiva Font, favorito per il dopo Bartomeu: "Dimissioni ora! Solo così Messi potrà restare"

vedi letture

Victor Font, alla guida di Sì al Futur, è il candidato favorito per il dopo Josep Bartomeu. E per Tuttomercatoweb.com racconta in esclusiva il suo durissimo punto di vista sulla vicenda Lionel Messi e sulla rottura col club.

Dopo una notte così difficile, qual è il suo pensiero su Messi?

“Rinnovo l’appello che ho già fatto ieri sera: Bartomeu dimettiti! L’addio di Messi, di una leggenda, di un mito costruito in casa, è l’ultima goccia. Via Bartomeu ed elezioni subito".

E se così non dovesse essere?

"Se l’attuale presidente non si dovesse fare da parte, noi di Sì al Futur ci uniremo alla mozione di censura già in marcia. Messi è stato, è e deve essere un One club player e le leggende non se ne vanno, perché fanno parte della storia di una squadra per sempre".

C'è una chance di vederlo ancora al Barcellona per lei?

"Se c’è ancora un minima chance di farlo restare al Barcellona questa passa dalle dimissioni di Bartomeu”.