esclusiva Galante: "Inter al San Paolo senza calcoli. Lukaku e Lautaro maestri dell'attacco"

"Dura far pronostici dopo questa lunga interruzione, però mi aspetto una partita molto combattuta. Prima dello stop, il Napoli era in gran forma, l'Inter comunque pur essendo in lotta anche per lo scudetto darà battaglia". Fabio Galante, ex interista si esprime così a Tuttomercatoweb.com in vista del match di domani sera.

Tra i nerazzurri su chi punta?

"Credo che la differenza la possano sempre fare gli attaccanti. Nell'Inter Lukaku e Lautaro sono due maestri, rappresentano due certezze e sono molto difficili da marcare. Sono convinto che possano essere decisivi".

Come se la giocherà l'Inter?

"Senza calcoli. Come se fosse una partita secca da vincere e come se non si fosse giocata l'andata. Il Napoli avendo vinto uno a zero a San Siro ha un piccolo vantaggio ma i nerazzurri possono farcela".