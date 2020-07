esclusiva Gentile: "Se vince, Dea può sognare il titolo. Ma la Juve dopo il ko non sbaglierà"

Cresce l'attesa per Juventus-Atalanta, di domani sera. Spettacolo ma anche importanza assoluta in chiave scudetto. "Se vince la squadra di Gasperini può rimettere in discussione lo scudetto", dice a Tuttomercatoweb.com Claudio Gentile grande ex bianconero. "Ma non credo che la formazione di Sarri sbaglierà. Sono fiducioso, quella col Milan l'ho definito uno sbandamento che può starci".

Subìre quattro gol in pochi minuti però è cosa rara per la Juve...

"E' stata una partita così, ora la situazione verrà ripresa in mano. Certo sui gol presi ci sono state delle mancanze da parte di alcuni giocatori ma a volte come mi dicevano a Torino qualche bastonata fa bene".

Spesso comunque la Juve non ha convinto...

"In questo ultimo periodo bisogna considerare anche cosa abbiamo passato. Tanti stranieri hanno svolto la preparazione all'estero e poi hanno dovuto perfezionare la condizione. Per quanto riguarda la Coppa Italia il Napoli si era preparato forse in modo più specifico a differenza di Juve e Inter concentrate di più anche sul campionato".

L'Atalanta comunque adesso è la più in forma...

"Hanno una grossa opportunità e cercheranno di sfruttarla. Però la Juve ha i campioni che possono risolvere la gara".

L'Atalanta col PSG può passare in Champions?

"Mi piacerebbe che passasse. Hanno addosso un entusiasmo che si tramuta anche in forza, energia. Per i francesi sarà dura".

Parlando di mercato, Chiesa ora in un momento difficile, dove lo vede il prossimo anno?

"Ha ottime qualità e può fare la punta o la spalla. Ha un periodo di appannamento ma le qualità le ha dimostrate. Credo che possano volerlo in tanti. Inter, Juve e anche Milan. Forse i rossoneri potrebbero essere i più interessati".

Da ex viola che allenatore servirà per la prossima stagione?

"Non saprei, so che Firenze vuole sempre lottare per l'alta classifica ma bisogna capire che occorre prendere i giocatori che facciano la differenza. Spero che i viola si riprendano e tornino quelli di qualche anno fa".