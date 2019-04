Ideatore e conduttore della Giovane Italia, Paolo Ghisoni ha illustrato le caratteristiche e le qualità dei giovani giocatori italiani della Juventus che sabato scorso hanno debuttato contro la Spal: "Gozzi (difensore, ndr) ha potenzialità importanti - ha detto a TMW - ha grandi capacità atletiche, deve limare qualche decisione dal punto di vista della marcatura. E' da sgrezzare ma può fare un'ottima carriera. Nicolussi Caviglia è un giocatore fatto e finito per le qualità e la capacità di crederci oltre che per la disciplina. Lui vive per il calcio e tra le altre cose sta ore a provare le punizioni. E' un centrocampista alla De Bruyne. Coccolo? Ha un'altra età. E' meno appariscente ma la Juve ci ha insegnato che certi ragazzi maturano anche quando meno te lo aspetti. Può fare una buona carriera: mi vengono in mente i '97 Romagna, Cassata Audero, Favilli, tanti buoni giocatori che hanno bisogno di un apprendistato importante: tra la Primavera e la serie A c'è un solco profondo".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa