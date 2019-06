ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Roma, che peccato perdere Totti. Futuro non facile"

Dopo l'addio clamoroso di Francesco Totti alla Roma, oggi è stato il giorno della risposta del club, affidata all'ad Baldissoni ("il suo addio è una sconfitta, nessuno voleva allontanarlo"). A Tuttomercatoweb.com abbiamo sentito il parere di un altro grande simbolo dei giallorossi, Il Principe Giuseppe Giannini. "E' un peccato aver perso una persona come Francesco", dice a TMW. "Quello che è accaduto all'interno del club lo possiamo comprendere dalle parole di Totti. Peccato perchè era un punto di riferimento assoluto".

Alla fine ha fatto bene a prendere questa decisione?

"Per il modo in cui è stato 'utilizzato' si è capito che la sua posizione era marginale. Le grandi decisioni venivano prese da altre persone"

E adesso che futuro si prospetta per la Roma?

"Non facile perché quando perdi pezzi importanti devi essere fortunato a ripartire subito con positività".

Di Fonseca che idea si è fatto?

"Per lui parlano i numeri. Ha fatto bene con lo Shakhtar ma arriva in una piazza in cui adesso non è così semplice muoversi. Però va detto che è affascinante lavorare a Roma, anche se in un momento così particolare. Tra l'altro credo che in questi casi un allenatore abbia tutto da guadagnare: le mire dei tifosi sono rivolte su altri obiettivi e il tecnico può lavorare forse con un po' meno pressione".

A chi si aggrapperà Fonseca?

"Aspettiamo gli acquisti. Potrebbero partire alcuni senatori: un allenatore può far bene con i giovani ma servono anche i giocatori esperti".