ESCLUSIVA TMW - Gigi Proietti: "Bella Roma, bravo Fonseca. Ora tra le prime 4"

© foto di Lorenzo Marucci

Piace e convince la Roma. E anche i tifosi vip dei giallorossi sono entusiasti. "Può crescere ancora", dice a TMW un artista straordinario come Gigi Proietti. La squadra gioca bene ma nel frattempo tiene banco anche la questione della possibile cessione del club a Friedkin, che potrebbe avere un'accelerata. "La Roma adesso va bene e cedendola in questo momento non capirei fino in fondo che interesse possa esserci. Sicuramente ci sarà una ragione commerciale ed economica. Quel che posso dire è che Friedkin da quel che si avverte è un appassionato della squadra e questo può essere un dato importante".

Passando al campo che sensazioni ha?

"Confesso che nei primi tempi ero perplesso e invece Fonseca sta lavorando in modo serio. C'era bisogno di un po' di pazienza ma ora sta arrivando il gioco, si vede un'organizzazione che prima non c'era. In queste ultime giornate la Roma la vedo molto volentieri".

Anche il pareggio con l'Inter è stato positivo...

"Sì, anche se abbiamo commesso 2-3 errori in difesa che per stessa affermazione di Fonseca vanno eliminati. Va calibrato qualcosa. Credo poi che sul mercato serva qualche rinforzo, magari un'altra punta forte oltre a Dzeko. Per il resto, la squadra diverte, è compatta e ha voglia di giocare".

Può davvero arrivare tra le prime quattro?

"Deve farlo. Peraltro ora si sta giocando tutto in tre-quattro punti. C'è la novità Cagliari e la Lazio è molto forte. Da romanista non lo dico con piacere ma va riconosciuto. Credo che la Roma stia migliorando e possa continuare così. Mi auguro che non ci siano infortuni e squalifiche".