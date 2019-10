ESCLUSIVA TMW - Giovinco: "L'Italia manca, però non mi vedo ancora in A..."

Nel pomeriggio su Tuttomercatoweb.com i passaggi più importanti dell'intervista a Giovinco: su Conte, sullo Scudetto, sull'Arabia Saudita.

Sebastian Giovinco ha scelto l'Arabia Saudita, l'Al Hilal. Parla di questo, nella lunga intervista per Tuttomercatoweb.com, e anche del livello del nuovo campionato. Senza scordare la nostalgia per l'Italia. "Il livello è competitivo. La nostra squadra è forte, poi, ci sono giocatori di qualità e le prime quattro-cinque in classifica sarebbero di buono o buonissimo livello pure in Italia. In preseason abbiamo giocato e vinto contro l'Udinese, per questo dice che non è scontato come si possa pensare il calcio qui in Arabia".

L'Italia le manca?

"Manca, dico di sì, è normale: poi mai dire mai ma non mi ci vedo a giocare ancora in Serie A... Non mi vedo lì nel futuro, quel che ho fatto ho fatto, l'etichetta che mi han dato è stata quella e ora ho deciso di andarmene. In Italia ho vinto, in America anche e ora sono qui...".

