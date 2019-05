ESCLUSIVA TMW - Handa-Meret migliori portieri della A, Toldo: "Vi spiego perché"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Francesco Toldo, portiere pluriscudettato con l'Inter (con cui ha vinto anche la Champions) sono due a pari merito gli estremi difensori della serie A in questa stagione. "Dico Handanovic e Meret", spiega a Tuttomercatoweb.com. "Per quel riguarda il portiere dell'Inter vanno sottolineati tanti aspetti positivi: la continuità di rendimento, la sua eccezionale esperienza e il suo aplomb, la sua tranquillità in un mare spesso agitato come quello dell'Inter. Sa gestire la pressione, è lineare e riesce a superare le difficoltà. Dal punto di vista tecnico va detto che fa sembrare facili interventi che in realtà sono molto difficili. Sembra routine, ma non è. E poi è da apprezzare nel gioco con i piedi, nel far partire l'azione"

E Meret?

"E' un tesoro da preservare. E' un talento, ha disputato una stagione ottima in un Napoli secondo in classifica. Ha l'età di mio figlio ed è in una squadra come quella partenopea senza far rimpiangere nessun altro portiere. Ha personalità, è bravo fuori dal campo ed è un esempio per i giovani"