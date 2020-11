esclusiva Oggi il derby di Genova, Braglia e Bortolazzi: "Genoa, può essere un rilancio"

Dentro o fuori. Un derby che può rappresentare un crocevia per il Genoa. Dopo le sconfitte contro Torino e Udinese, la formazione di Rolando Maran scenderà in campo nella stracittadina della Lanterna numero 122 per cercare una vittoria che vale per il morale e che potrebbe rappresentare un'iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Il pensiero di Braglia - L'ex portiere del Genoa Simone Braglia ha presentato la sfida di questa sera ai nostri taccuini: "Ricordo due episodi. Ai miei tempi ricordo che il derby arrivava dopo l'uscita dalla Coppa Italia contro la Roma, partita in cui Bagnoli fece quelle dichiarazioni sull’ambiente Genoa. Poi c'è stato il derby dell’anno scorso quando Nicola, fuori dall'albergo del ritiro, fece il discorso ai tifosi, mossa astuta la sua che riuscì poi a vincere il derby. Questo può essere la stessa identica situazione: può dare la spinta in positivo o in negativo, anche se la si vive in uno stato emotivo diverso. Oggi non vedo un equilibrio. E questo non fa ben sperare da un punto di vista emotivo. Spero che dal punto di vista dei giocatori possa nascere qualcosa per trovare quella genoanità che permetta di uscire da questo momento".

Le parole di Bortolazzi - Anche l'ex centrocampista rossoblu Mario Bortolazzi, nel corso di un'intervista ai nostri microfoni, ha presentato il match: "Ora è un momento particolare per il Genoa, spero che questa partita possa essere come quella che per noi 30 anni fa rappresentò un rilancio. Mi auguro sia un inizio di una stagione più positiva. Chiaramente finora hanno inciso tanti problemi, l'avvio del campionato è stato anomalo, con vari problemi a livello di formazioni e anche negli allenamenti. Nel preparare le partite gli allenatori spesso hanno avuto a disposizione meno giocatori viste appunto le positività e questo ha inciso molto nel rendimento. Il Genoa in particolare ha risentito molto di questa situazione".