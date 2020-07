esclusiva Il Mitico Villa: "Bologna, ora una reazione d'orgoglio. Poi 3-4 rinforzi"

vedi letture

Il Mitico Villa non è preoccupato per il suo Bologna ma per la prossima stagione si aspetta i rinforzi giusti per l'Europa: "Quello visto col Milan non era il vero Bologna. Cinque gol incassati sono tanti ma anche la Juve ne ha presi quattro dai rossoneri", dice a TMW Renato Villa. "C'è qualche giocatore stanco ma non mi allarmo".

Ci si aspettava magari di più dopo la vittoria sull'Inter...

"In fondo è mancata comunque solo la vittoria sul Parma. Si pensava che la gara fosse già chiusa e invece... Per il resto, perdere col Milan di adesso può starci".

Che cosa si chiede adesso al Bologna?

"Di rivedere il vero Bologna. A Bergamo con l'Atalanta mi aspetto una gara d'orgoglio, una reazione da parte dei giocatori dopo i cinque gol di San Siro. Poi ci saranno le partite da vincere con Lecce e Torino. Sei punti in quattro gare, per finire bene la stagione. Qualche giocatore si gioca la conferma".

Per il prossimo anno che Bologna si aspetta?

"Per tutte le società è un momento difficile però mi aspetto che possano esserci quei tre-quattro rinforzi importanti per puntare all'Europa League".

Chi è cresciuto di più in questa stagione?

"Non mi aspetto un Barrow così decisivo, anche Schouten è cresciuto molto. Da qualche giocatore invece era lecito attendersi di più: ad esempio da Denswil, che non ha mantenuto le aspetttive, anche da Dijks ci si attendeva di più. E Mbaye è una promessa non mantenuta. Infine anche Sansone ha reso meno rispetto all'anno passato. Serviranno quei 4-5 titolari che possano fare la differenza"