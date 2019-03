© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato di Davide Merola, attaccante della Primavera nerazzurra al 32esimo posto della nostra classifica. "Lo conosco da quando ha dodici anni, con continuità e costanza ha sempre fatto molti gol, ha sempre avuto giocate, è talentuoso e micidiale nell'area di rigore. Non ha grande fisicità, bensì qualità tecniche importanti, per il futuro bisogna capire come evolveranno le caratteristiche. Non è una questione di centimetri, io ho fiducia perché ha sempre lasciato il segno nella classifica marcatori, penso che la manterrà. Poi bisogna capire come reagirà con il calcio professionistico".