© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha tessuto le lodi di Andrea Pinamonti, ora al Frosinone e settimo nella nostra classifica dei 100 talenti. "Sta facendo bene, ha iniziato il suo percorso fuori dall'Inter, giocando con continuità, iniziando a segnare. Presumo che a breve possa spiccare il volo definitivamente, poi toccherà capire se potrà a tornare un attaccante dell'Inter o meno. Lo scalino fino al top club non è piccolo, ha sempre fatto gol da quando ha 14 anni, nel nostro settore giovanile. Ha fatto un anno in prima squadra, è cresciuto tanto tramite i campioni, nel processo di crescita è importante, a Frosinone sta iniziando: per me sarà un attaccante molto importante per il prossimo decennio".