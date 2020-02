vedi letture

esclusiva Ivanov (Sportal): "Keseru segna sempre. Eriksen sarà accolto da campione"

La Ludogorets Arena, e più in generale Razgrad, sono pronti ad accogliere l’Inter. Un’occasione quasi unica per la capolista del campionato bulgaro e infatti l’attesa che si respira in città è alta. Ilia Ivanov, giornalista bulgaro al seguito del Ludogorets in Europa League per sportal.bg, ha raccontato a TMW i segreti della squadra di mister Vrba.

Conte ha detto di rispettare il Ludogorets come squadra. Secondo lei i bulgari potranno mettere in difficoltà l’Inter?

“In difficoltà sì, molto però dipenderà proprio dall’Inter secondo me. Il Ludogorets in passato ha dimostrato di poter giocare ottime gare in Europa, come contro il CSKA Mosca. Il Milan 2 anni fa venne qua e vinse 3-0. I rossoneri vinsero anche al ritorno, ma il Ludogorets fece vedere un ottimo calcio. Vediamo cosa accadrà, ma secondo me la squadra di Vrba può fare qualcosa di buono contro l’Inter. Anche se credo che se l’Inter giocherà con aggressività potrà vincere con relativa tranquillità”.

Il tecnico dell’Inter ha detto di non voler parlare dei singoli ma della squadra. A lei invece chiediamo quali sono i principali pericoli della rosa bulgara.

“Il più pericoloso in senso assoluto è certamente Keseru, il goleador della squadra. Il rumeno segna sempre in Bulgaria e spesso in Europa, quest’anno col CSKA ha fatto una grande gara segnando 3 gol. Poi c’è Wanderson, brasiliano naturalizzato bulgaro che gioca a sinistra o sotto la punta. Il terzo è Marcelinho, il secondo naturalizzato della nazionale bulgara. E’ qua da 8 anni…”.

Conte non si è sbilanciato sulla presenza di Eriksen in campo dal primo minuto…

“Parliamo di Eriksen, un giocatore famoso in tutto il mondo. Se Conte dovesse schierarlo in campo dall’inizio, tutti i tifosi di Razgrad lo accoglieranno per quello che è, ovvero un campione. Noi bulgari ci aspettiamo che Eriksen sia della partita, nelle ultime gare è entrato solo nei 15 minuti finali. Ma Conte è un grande allenatore e saprà quando metterlo in campo”.