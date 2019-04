ESCLUSIVA TMW - Juve campione, Moggi: "Si sapeva dall'inizio. Bravi tutti"

© foto di Simone Calabrese

Abbiamo cercato a lungo l'anti-Juve, abbiamo scoperto che non c'era. I bianconeri vincono con sei giornate d'anticipo l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto dell'era Allegri. Ne abbiamo parlato con Luciano Moggi: "Considerando quello che è stato fatto all'inizio, è un campionato in cui si sapeva già chi l'avrebbe vinto. Magari nessuno poteva pensare che lo vincesse con 20 punti di vantaggio. È un campionato che, in generale, non ha espresso granché, solo quello che hanno pensato tutti quanti".

Allegri stacca Capello e Lippi.

"È un discorso che lascia il tempo che trova: ai loro tempi c'erano sette squadre che potevano vincere il campionato, staccare è una parola grossa".

Lo vede ancora alla guida dei bianconeri l'anno prossimo?

"Dipende da lui".

È andato via Marotta, con Agnelli sono rimasti Paratici e Nedved. Le ricorda la sua triade?

"Io credo che meglio di così non possano fare, è evidente che Andrea con Paratici Pavel formi un bel trittico. Però non vorrei neppure togliere i meriti di Marotta, che è stato fino a poco tempo fa il direttore della Juve".